Il colore e la creatività entrano nella rete elettrica di Settimo San Pietro grazie al progetto Cabine d’Autore di E-Distribuzione. È stata inaugurata oggi l’opera di street art “Macedonia mediterranea”, firmata dall’artista settimese Piercarlo Carella e realizzata con il contributo dei cittadini volontari e dell’Amministrazione comunale.

L’opera, che raffigura la flora e la fauna tipiche del territorio, utilizza toni vivaci per raccontare la vitalità del paesaggio e della comunità locale. “Macedonia mediterranea” trasforma una cabina elettrica in un simbolo di energia condivisa e di valorizzazione del territorio.

E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, promuove il progetto Cabine d’Autore per dare nuova vita alle proprie infrastrutture. Le cabine diventano così tele urbane che uniscono tecnologia, arte e sostenibilità, contribuendo a un vero e proprio museo a cielo aperto diffuso in tutta Italia.

A Settimo San Pietro l’iniziativa ha rafforzato la collaborazione tra E-Distribuzione, il Comune guidato dal sindaco Gian Luigi Puddu e il gruppo dei volontari attivi locali (“Curiamo Settimo”, Dym Sport e Massimiliano Lecca), protagonisti di una sinergia che unisce innovazione, comunità e bellezza.