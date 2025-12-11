In via Cervi, a pochi passi da via Dante, a Cagliari, un gruppetto di militanti di Casapound ha inscenato un breve presidio davanti a quello che definiscono Spazio non conforme. «Dove sono gli antifascisti?» urlano più volte, mostrando uno striscione e alcune bandiere. Sono in pochi, ma nella quiete della strada le loro voci risuonano chiaramente.

A rompere l’atmosfera, in modo del tutto inatteso, è una donna che risponde senza esitazioni: «Qui, io sono antifascista». Il momento, ripreso in un video, è diventato rapidamente virale: quasi ottomila like, circa quattromila commenti e oltre millecinquecento condivisioni stanno contribuendo alla sua diffusione online.

L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è stato rilanciato oggi anche dal deputato del Pd Marco Furfaro, che su Facebook ha definito la scena «una cosa bellissima». Nel suo post, commenta: «Dal silenzio dei balconi si alza una sola voce, calma e netta. La voce di una donna: “Qui! Io sono antifascista”. Perché basta poco, a volte una sola persona, una sola voce, per ricordare a certi guerrieri da marciapiede quanto siano fragili senza il branco, quanto siano piccoli davanti a chi il coraggio ce l'ha davvero. E la verità è questa: gli antifascisti non devono farsi cercare. Sono ovunque. Siamo ovunque. Ora e sempre».