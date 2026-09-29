Prendono il via ufficialmente, con l’apertura delle iscrizioni, due nuovi corsi di laurea dell’Università di Sassari pensati per rispondere alle trasformazioni del mondo del lavoro e alle esigenze della società. Si tratta di Orticoltura e Florovivaismo, con sede a Oristano, e Scienze degli alimenti e della cultura enogastronomica mediterranea, che si svolgerà a Sassari.

Quest’ultimo propone una formazione multidisciplinare sull’intera filiera alimentare: dalla produzione e trasformazione delle materie prime alla sicurezza, dall’analisi sensoriale alla storia della cultura alimentare, fino al marketing, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e allo storytelling del cibo.

Il corso prevede due indirizzi: Culture e storytelling degli alimenti, dedicato alla comunicazione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, e Scienze e tecnologie degli alimenti, focalizzato su qualità, sicurezza, controllo e innovazione della filiera agroalimentare.

Accanto alle lezioni frontali sono previsti laboratori, visite nel territorio, laboratori del gusto e un tirocinio pratico-applicativo. L’obiettivo è formare professionalità destinate ai settori agroalimentare, turistico, ristorativo, culturale e produttivo. I posti disponibili sono 100.