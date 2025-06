Abbanoa lancia un nuovo servizio di allerta per informare in tempo reale i clienti su eventuali interruzioni del servizio idrico. Gli avvisi, inviati via mail, pec o sms, riguardano sia i lavori programmati sia i guasti improvvisi: nel primo caso con almeno 48 ore di anticipo, nel secondo in tempo reale. “Ogni cliente interessato riceve informazioni sul tipo di lavoro in corso o guasto, la zona interessata e le tempistiche di risoluzione”, spiegano da Abbanoa.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal nuovo Consiglio d’Amministrazione, guidato dal presidente Giuseppe Sardu con i consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri. “Serviva un canale diretto che potesse raggiungere quanti clienti possibile”, sottolinea Sardu. “I nostri informatici hanno creato un sistema automatizzato che ora è in fase sperimentale, ma ha già avuto un ottimo riscontro, anche in situazioni complesse come l’emergenza idrica nel Nord Sardegna”.

Il sistema fornisce anche informazioni su nuove bollette, letture dei contatori e passaggi non riusciti degli operatori. Abbanoa punta ad ampliare la platea di utenti iscritti allo “Sportello online”, disponibile su sito e app. Su 740mila utenze, circa mezzo milione risultano già registrate.