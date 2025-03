"Vorrei ordinare delle pizze…", a Latina un bambino di 10 anni ha salvato la sua mamma da un'aggressione subita dal padre, grazie alla prontezza nel chiamare il numero di emergenza 112 utilizzando questa nota formula in codice, segnalando così la sua richiesta di aiuto.

"C'è un pericolo? Qualcuno ti sta facendo del male?", è stata la risposta del carabiniere in ascolto che ha capito immediatamente la situazione. Il bambino ha così riferito silenziosamente i suoni provenienti dalla casa, rivelando gli abusi perpetrati dal genitore. I rumori e le grida inequivocabili attestavano la gravità della situazione. L'operatore è stato in grado di tracciare il telefono usato per la segnalazione e ha immediatamente inviato una pattuglia nella dimora a Latina.

I padre è stato fermato dalle forze dell'ordine e denunciato per maltrattamenti in famiglia, con conseguente allontanamento da casa. Il bambino, che in passato aveva già cercato di segnalare la situazione, ha trovato finalmente aiuto utilizzando un codice segreto durante una chiamata falsa per ordinare una pizza. Si tratta di un episodio riportato dal Messaggero, che è stato discusso nel corso di un convegno a cui hanno partecipato il questore Fausto Vinci e il comandante provinciale dei carabinieri Christian Angelillo.