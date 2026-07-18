Dramma in un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate. Una bambina austriaca di appena 4 anni è morta annegata all'interno della piscina di un hotel.

L'allarme è scattato poco dopo le 14, mobilitando immediatamente i soccorsi. Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola.

Stando a una prima ricostruzione, ancora da confermare, la bambina era con il padre tra la sala giochi e la piscina, che si trovava in un orario di chiusura: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua, forse dopo essere scivolata o nel tentativo di fare un tuffo.

La madre sarebbe totalmente estranea alla vicenda in quanto si trovava fuori dalla struttura. Il bagnino invece, stando ai primi riscontri, non era tenuto a essere presente. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia.

“Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente”, ha dichiarato il sindaco di Cervia Mirko Boschetti. “In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell'intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari”.