Tragica scoperta a Calimera, in provincia di Lecce, dove ieri, martedì 18 novembre un bambino di 9 anni è stato trovato morto nella camera da letto della sua abitazione.

Secondo Tg Com 24, che ha riportato la notizia, gli investigatori ipotizzano che il piccolo fosse il figlio di una donna di 36 anni il cui corpo è stato ritrovato in mare nel pomeriggio di ieri a Torre dell'Orso, distante circa 20 chilometri da Calimera. A dare l'allarme per la scomparsa di entrambi è stato l'ex marito della donna, e il corpicino del bimbo, secondo il quotidiano, presentava segni di lesioni sul corpo.

La mattina di ieri la donna non ha accompagnato il figlioletto a scuola, e il suo corpo è stato rinvenuto in mare da un subacqueo, il quale ha immediatamente informato la Capitaneria di Porto, che ha proceduto al recupero del cadavere.

Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire la drammatica situazione, e l'autopsia chiarirà come è morto il bambino, ma, secondo quanto riporta Today, per gli investigatori non sembrano esserci dubbi sul fatto che il piccolo sia stato ucciso, e l'ipotesi prevalente è quella dell'omicidio-suicidio.



