Teneva la moglie legata per un polso di fronte ai loro figli minorenni in casa: un uomo 38enne di origine indiana è stato così arrestato dai carabinieri a Gazoldo degli Ippoliti, un piccolo centro abitato in provincia di Mantova.

Come riporta TgCom 24, l'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo che un cittadino ha segnalato l'accaduto, e all'interno dell'abitazione è stata trovata la donna di 37 anni, anch'essa di origine indiana. La vicenda ha portato all'arresto dell'uomo per maltrattamenti in famiglia aggravati.

L'uomo costringeva la moglie a legarsi a lui per un polso, utilizzato come un guinzaglio, davanti ai figli della coppia. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata all'ospedale di Mantova, dove le è stato riscontrato uno "schiacciamento al polso destro" giudicato guaribile in pochi giorni. Il marito si trova ora nel carcere di Mantova.