Un’auto ferma con il motore acceso, un ragazzo che alla vista dei Carabinieri diventa nervoso. Un dettaglio che ha fatto scattare i sospetti e portato a una scoperta inaspettata.

La notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato un 19enne cagliaritano, incensurato, trovato in possesso di cocaina durante un controllo mirato alla prevenzione dello spaccio di droga.

L’operazione è partita quando i militari, come da loro riferito, durante un pattugliamento, hanno notato una Toyota Aygo ferma lungo via Flavio Gioia, con il motore acceso. Il giovane alla guida, accorgendosi della pattuglia, ha mostrato un comportamento nervoso e guardingo, spingendo i Carabinieri a intervenire.

Dopo aver fermato il ragazzo, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovando 10 grammi di cocaina suddivisi in dosi nascosti nei pantaloni, insieme a 30 euro in contanti, ritenuti il possibile frutto dello spaccio. L’ispezione dell’autovettura, invece, non ha portato ad altri ritrovamenti.

Il giovane è stato arrestato e, al termine delle procedure di rito, posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli per contrastare lo spaccio di droga e garantire la sicurezza sul territorio.