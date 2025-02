Un episodio insolito ha animato la puntata di Tagadà, il programma pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella. Durante un acceso dibattito, l’onorevole Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, ha reagito a un intervento di Marco Furfaro, esponente del Partito Democratico, con un gesto inaspettato: ha simulato, più volte, un abbaio in diretta TV.

Il confronto tra i due ospiti si stava facendo particolarmente acceso quando, improvvisamente, la Montaruli ha interrotto Furfaro emettendo un suono simile a un abbaio, "Bau bau", lasciando spiazzati sia lui che la conduttrice Tiziana Panella.

La ex sottosegretaria ha poi continuato a ripetere l'espressione, facendo riferimento al caso Cirinnà: "Parliamo della cuccia del cane di alcuni suoi esponenti di partito", ha aggiunto.

La giornalista ha cercato di riportare la discussione sui binari della compostezza, pur non nascondendo un certo imbarazzo per la scena (video in basso).

Il video del siparietto ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando numerose reazioni sui social. Molti utenti hanno commentato la scena con ironici meme e battute, mentre altri hanno criticato la scelta dell’onorevole Montaruli, ritenendola poco consona a un dibattito politico.

L’episodio di Tagadà ha aggiunto un ulteriore capitolo agli scontri accesi tra le forze politiche in TV. Se da un lato il gesto di Augusta Montaruli ha sorpreso e divertito alcuni, dall’altro ha sollevato domande sul livello del confronto politico nei talk show televisivi. IL VIDEO