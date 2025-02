Un sospetto via vai di persone in orari insoliti, incontri di breve durata e frequentazioni con soggetti già noti per reati legati alla droga. Tutti elementi che hanno spinto i Carabinieri della Stazione di Portoscuso a monitorare l’attività di un 24enne del posto, fino a decidere di effettuare un blitz nella sua abitazione.

Il blitz e il tentativo di barricarsi in casa

Questa mattina, dopo diversi giorni di osservazione e sulla base di fonti confidenziali, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane. Alla vista dei Carabinieri, come riferito dagli stessi militari, il 24enne ha tentato di barricarsi in casa nel disperato tentativo di evitare il controllo, ma è stato fermato immediatamente. Una volta all’interno, i Carabinieri hanno avviato una perquisizione accurata, trovando un quantitativo significativo di stupefacenti.

La droga e il denaro sequestrati

Nell’appartamento sono stati rinvenuti: 67 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri, oltre a meno di un grammo della stessa sostanza nascosta in due ovetti di plastica; 22 grammi di hashish, già divisi in tre dosi pronte per la vendita; oltre 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arresto e le indagini in corso

I Carabinieri hanno arrestato il 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito nel carcere di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali connessioni con altre persone coinvolte nel traffico di droga a Portoscuso e dintorni, cercando di ricostruire la rete di spaccio a cui il giovane potrebbe essere legato.