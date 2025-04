Un uomo avrebbe brutalmente aggredito con calci e pugni la sua ex compagna e avrebbe poi cercato di gettarla da un belvedere. Fortunatamente lei sarebbe riuscita a opporsi e a salvarsi. L'ennesima storia di violenza contro una donna arriva stavolta da Pozzuoli, in provincia di Napoli, ed è stata riportata da Tg Com 24.

Secondo quanto ricostruito e riportato, la relazione tra i due sarebbe finita a gennaio. La donna si sarebbe poi trasferita altrove con il loro bambino di pochi mesi, mentre l'uomo risiedeva non lontano dalla loro precedente abitazione. Al momento dell'incontro inaspettato per strada, l'uomo avrebbe scatenato la sua furia colpendola ripetutamente e causandole gravi lesioni tra cui la frattura del naso.

Inoltre avrebbe tentato di spingerla oltre una balaustra di un belvedere, ma la resistenza della donna avrebbe permesso di evitare un finale ancor più drammatico. Dopo essere stata lasciata gravemente ferita per terra, è stata prontamente soccorsa trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni che richiederanno circa un mese.

I Carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti immediatamente sul posto in seguito a una segnalazione, identificando e arrestando il presunto aggressore per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Attualmente detenuto, il sospettato sarà processato per i suoi crimini.