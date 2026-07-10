Un uomo di 75 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Carceri di Santa Caterina d’Este, nel Padovano. La vittima era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta frontalmente da un’automobile che arrivava dalla direzione opposta.

L’impatto, avvenuto intorno alle 10, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’anziano ciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Este, intervenuti per i rilievi, l’automobilista avrebbe invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso di un mezzo pesante che procedeva nella stessa direzione. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto il ciclista, contro il quale è avvenuto lo scontro.

Le forze dell’ordine stanno ora completando gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della dinamica dell’incidente.