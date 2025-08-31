Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto, sull'Appennino tosco-romagnolo, in provincia di Firenze, dove un uomo di 36 anni è morto in seguito a un incidente durante un volo in parapendio.

Come riportato da Fanpage, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state prontamente mobilitate insieme al personale del servizio sanitario 118. Anche i Carabinieri si sono recati sul luogo dell'incidente.

Nonostante i soccorsi tempestivi, i tentativi di rianimare il 36enne sono stati vani e purtroppo è stato constatato il suo decesso a causa della gravità dei traumi subiti nella caduta.