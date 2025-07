Una giornata che doveva essere di svago e amicizia si è trasformata in un dramma a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita a causa del cedimento di un costone roccioso mentre era insieme a due coetanee. L’incidente è avvenuto nella località di Busche, sulle rive del fiume Piave, in un’area conosciuta per una piccola spiaggetta frequentata soprattutto dai giovani.

Secondo quanto appreso, le tre amiche si erano avventurate su un pendio per scattare delle fotografie, salendo fino al pilone di un vecchio ponte che sovrasta il fiume e si appoggia proprio alla parete rocciosa. Improvvisamente, forse a causa del movimento delle ragazze, un grosso masso si è staccato dalla parete e ha travolto una delle 15enni, che è stata schiacciata al suolo sotto il peso della roccia. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Un’altra ragazza è rimasta ferita, riportando diverse fratture, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La terza, fortunatamente, è rimasta illesa e si è immediatamente messa in salvo.

Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi: un’ambulanza dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco di Belluno e Feltre, che sono intervenuti anche con un gommone. Inizialmente si temeva che la ragazza potesse essere finita in acqua, ma poi si è capito che era stata travolta dal masso.

Il medico legale ha potuto solo constatare il decesso della giovane vittima. Intanto, i carabinieri hanno avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.