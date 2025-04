Shade è ricoverato in ospedale da alcuni giorni a causa di un'infezione ai polmoni. Con un video pubblicato sui social, il rapper torinese ha spiegato ai fan le ragioni del ricovero, aggiornandoli sulle sue condizioni di salute.

Shade, pseudonimo di Vito Ventura, ha raccontato di avere una grave infezione ai polmoni. “Vi spiego cosa è successo”, ha esordito nel video pubblicato sui social, mostrando poi una foto delle lastre ai suoi polmoni.

“I miei polmoni non sono sani, sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba. Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al pronto soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo” ha fatto sapere. Tuttavia, l'infezione si è rivelata più grave del previsto e l'artista è stato trasferito in un reparto specifico.

“Respiro ancora di m***da, mi devo sempre muovere con l'ossigeno. Alterno momenti in cui sto bene a momenti in cui mi sento debole. Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata ma c'è sicuramente di peggio” ha aggiunto, chiudendo poi con un po' di ironia: “Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana”.