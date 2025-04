Un epilogo inaspettata per Bobo Vieri, in vacanza alle Maldive con la famiglia. L’ex bomber di Inter e Nazionale ha condiviso sui social una foto da un lettino di ospedale, facendo preoccupare i suoi follower.

“Tutti mi chiedono come sto - ha commentato poi Vieri -. Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa. Mi sono detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, ma non è stato così”.

Quando Bobo è andato a farsi visitare da un medico ha scoperto che “uno dei polmoni stava bene, ma l'altro fischiava un po’”. “Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico”.

Niente di preoccupante per l’ex calciatore, costretto però a far rientro a casa: “La vacanza è finita”.