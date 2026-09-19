Da febbraio a maggio 2026 sono stati effettuati 2.828 interventi con controlli nelle scuole, nell’ambito dell’applicazione della circolare Piantedosi-Valditara. Le verifiche, secondo quanto riferito dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, hanno interessato 276 istituti in tutto il territorio nazionale e portato al sequestro di alcune decine di armi atte a offendere.

Tra gli oggetti sequestrati figurano coltelli, tirapugni, scimitarre, pistole ad aria compressa, sfollagente e machete.

"Ora che si scopre che il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo - aggiunge il ministro - si chieda piuttosto a quelle forze politiche che hanno contestato la misura come repressiva che cosa non si dovrebbe reprimere: il diritto di portare coltelli a scuola?".

I dati sono stati forniti da Valditara intervenendo sul tema dei controlli con metal detector negli istituti scolastici, una misura prevista dalla circolare firmata dallo stesso ministro dell'Istruzione e dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.