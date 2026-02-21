Per mesi, un uomo di 70 anni ha continuato a mangiare furtivamente le punte dei formaggi in un supermercato di Padova, senza mai pagare. Dopo un lungo periodo di sorveglianza sotto copertura, il responsabile è stato finalmente scoperto. Come riportano i quotidiani Il Mattino e Tg Com 24, il comportamento dell'accusato ha causato notevoli danni al supermercato, poiché i formaggi rosicchiati venivano poi scartati, con una perdita stimata tra i dieci e i quindici euro per ogni pezzo.

L'uomo è stato finalmente identificato dopo diversi appostamenti di agenti in borghese mentre assaggiava spicchi di formaggio e mangiava solo la punta prima di riporli nei banchi frigo. Il responsabile, descritto come uomo con occhiali scuri, capelli bianchi e cappellino, è stato sorpreso in flagrante davanti al banco dei latticini.

Dopo essere stato scoperto, i quotidiani informano che il 70enne ha saldato per la prima volta il conto del formaggio consumato, anche se non è stato possibile quantificare precisamente i danni degli episodi precedenti.