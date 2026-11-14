A Torino è stato denunciato un minorenne, ritenuto parte attiva dei disordini del 17 ottobre degenerata in azioni violente con danneggiamenti.

È stato individuato grazie all'analisi di un profilo social su cui aveva pubblicato immagini e video delle tensioni. In casa sono stati trovati una pistola a piombini senza tappo rosso, 10 cartucce a salve, 10 coltelli, un machete, un tubo metallico modificato tipo manganello e quattro martelletti frangivetro. Il minore è accusato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.

Le perquisizioni della Digos sono state svolte nelle città di Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona le 50 perquisizioni nei confronti di giovani - anche minorenni - nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria per individuare i responsabili dei disordini di piazza nelle giornate del 17,18 e 24 ottobre scorsi o che si sono evidenziati all'interno di chat social con commenti che istigavano alle violenze.