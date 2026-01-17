Da soli o in compagnia è sempre un'ottima scelta, è un pasto ricco e completo, mette immediatamente allegria e, soprattutto, è squisita: è la pizza e oggi, 17 gennaio, si celebra la Giornata mondiale a essa dedicata.

Dalla classica margherita alle versioni gourmet, la pizza, uno dei piatti più identitari della cucina italiana, continua a unire tradizione, creatività e convivialità, conquistando milioni di persone ogni giorno.

La data non è certo casuale: il 17 gennaio ricorre infatti la festa di Sant’Antonio Abate, patrono dei fornai e dei pizzaioli, importante elemento che affonda le radici nella storia popolare e artigianale del Paese, quando il pane e il fuoco rappresentavano elementi centrali della vita quotidiana.

La pizza, ideata come piatto semplice e popolare, ha attraversato interi secoli trasformandosi senza mai perdere la propria identità e nel 2017 è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, sancendo ufficialmente il valore culturale di un sapere tramandato di generazione in generazione.