Un'iniziativa in nome di un'amicizia storica, ricordi, risate, aneddoti, che donerà un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile: è il dono fatto dal gruppo "Gli amici della panchina di Fabrizio", a Iglesias, dopo la morte di Fabrizio Alias, autista soccorritore del 118 venuto a mancare a causa di un tumore lo scorso 11 gennaio.

" Da ragazzi eravamo una comitiva incredibile - racconta ai microfoni di Sardegna Live Pietro Pusceddu, di Iglesias, amico di Fabrizio e collaboratore dell’Associazione Charliebrown -. Capodanni, pigiama party, risate senza fine. Crescendo le nostre strade si sono divise, ma i ricordi, gli scherzi, la complicità sono rimasti vivi attraverso il gruppo su WhatsApp "Gli amici della panchina", visto che ci incontravamo sempre alla solita panchina. Fabrizio era una persona speciale, sempre disponibile, con un sorriso che ti restava dentro. La sua scomparsa ci ha profondamente segnato, ma pensiamo di avergli dedicato un dono speciale".

L’Associazione Charliebrown, presieduta da Manuela Ambu, era già attiva da tempo nella raccolta di capelli veri e nella realizzazione di parrucche per chi non può permettersene. Dopo la morte di Fabrizio, Manuela e Pietro hanno deciso di avviare un’iniziativa speciale: raccogliere fondi per donare una parrucca a una paziente oncologica in ricordo di Fabrizio.

"Donare una parrucca significa ridare dignità, sorrisi e femminilità a chi affronta la malattia e gli effetti devastanti della chemioterapia e dell’alopecia - spiega Pietro -. È la gioia di potersi guardare allo specchio e sentirsi di nuovo belle, nonostante tutto".

L’Associazione opera senza alcun profitto, grazie a una fitta rete sociale costruita da Manuela Ambu con sua sorella Susy, che trasforma i capelli donati in parrucche per chi ne ha bisogno.

"Dopo il funerale ci siamo ritrovati, abbiamo raccontato aneddoti e sorrisi, pensando a come Fabrizio avrebbe voluto che continuassimo: uniti, con leggerezza, facendo del bene - conclude Pietro-. Così Gli amici della panchina di Fabrizio continuano a vivere, portando avanti il suo spirito speciale e il valore dell’amicizia che non muore mai".

L'Associazione Charliebrown: "Messaggio di dignità, forza e speranza"

"L'Associazione Charlibrown desidera esprimere la propria più sincera gratitudine agli Amici della panchina di Fabrizio che, in questo momento di grandissimo dolore per la sua scomparsa, hanno voluto ricordarlo con un gesto di profonda solidarietà - sono le parole di Manuela Ambu-. Con la vostra donazione, rivolta alle pazienti oncologiche e con alopecia, avete scelto di sostenere il progetto per l'acquisto di parrucche oncologiche da donare alle pazienti, offrendo non solo un aiuto concreto ma anche un messaggio di dignità, forza e speranza. Ci stringiamo immensamente alla famiglia e agli amici di Fabrizio per questo dolore, e ringraziamo di cuore tutti voi per questo meraviglioso gesto: siamo certi che Fabrizio, dall'alto, ne sarà orgoglioso".