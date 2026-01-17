Un bambino di 11 anni è gravissimo dopo essere caduto dal secondo piano di un parcheggio situato in un centro commerciale a Napoli.

L'incidente, come riporta Tg Com 24, è avvenuto quando il giovanissimo è finito contro un parapetto mentre stava guidando la sua mini moto da cross a scoppio, e successivamente è caduto da un'altezza di 4 metri su una rampa del piano sottostante del parcheggio.

Attualmente il bambino è ricoverato in ospedale, e sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.