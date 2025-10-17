PHOTO
Healthcare people group. Professional doctor working in hospital office or clinic with other doctors, nurse and surgeon. Medical technology research institute and doctor staff service concept.
Con le nuove risorse destinate alla sanità, il governo punta a potenziare il sistema sanitario nazionale sia sul fronte del personale che su quello retributivo. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra economica.
“Vogliamo rafforzare in generale il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori mille medici, e aumentare le buste paga degli infermieri, con un aumento stimato nel 2026 di 1.630 euro, per i medici di circa 3.000 euro, e anche del personale sanitario del comparto”, ha dichiarato la presidente del Consiglio.
L’obiettivo, ha spiegato Meloni, è quello di rendere più attrattivo il lavoro in corsia e contrastare la carenza di personale, uno dei problemi più sentiti nel sistema sanitario pubblico. Le misure, ha aggiunto, rappresentano un passo importante per valorizzare chi ogni giorno opera negli ospedali e nelle strutture sanitarie del Paese.