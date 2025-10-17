Con le nuove risorse destinate alla sanità, il governo punta a potenziare il sistema sanitario nazionale sia sul fronte del personale che su quello retributivo. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra economica.

“Vogliamo rafforzare in generale il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori mille medici, e aumentare le buste paga degli infermieri, con un aumento stimato nel 2026 di 1.630 euro, per i medici di circa 3.000 euro, e anche del personale sanitario del comparto”, ha dichiarato la presidente del Consiglio.

L’obiettivo, ha spiegato Meloni, è quello di rendere più attrattivo il lavoro in corsia e contrastare la carenza di personale, uno dei problemi più sentiti nel sistema sanitario pubblico. Le misure, ha aggiunto, rappresentano un passo importante per valorizzare chi ogni giorno opera negli ospedali e nelle strutture sanitarie del Paese.