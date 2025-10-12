Ieri su Canale 5 è andato in onda, come di consueto, Tu si que vales. La celebre trasmissione è stata teatro di un acceso confronto tra Sabrina Ferilli e una concorrente, Laura, già nota per essere salita sul palco del programma cinque anni fa.

La donna è entrata in studio presentando la sua esibizione, caratterizzata da suoni e urla particolarmente forti, che hanno immediatamente suscitato reazioni tra il pubblico e la giuria, con risate anche da parte della Ferilli. Visibilmente infastidita dalle reazioni, Laura ha interrotto la performance prima del previsto, urlando: “Che cosa vi ridete? Vaff**o”. Solo pochi minuti dopo è tornata in studio, decisa a chiarire la sua posizione.

La concorrente ha spiegato che quella non era la sua prima esperienza nel talent show e che già cinque anni fa aveva ricevuto un giudizio negativo proprio da Sabrina Ferilli: “Mi aveva detto ‘Ao, e che talento c’avrebbe questa?’ L’hanno mandato in onda, io pensavo che l’avrebbero tagliato e le persone che mi conoscono per strada ripetevano la stessa domanda. E io dico ora, che talento c’avrebbe lei? Io questo talento non l’ho mai visto”.