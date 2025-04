Un corteo contro il riarmo europeo: la manifestazione, oggi a Roma, è stata promossa dal M5s. Una marea di manifestanti ha inondato le strade capitoline, uniti nella richiesta di fermare il piano europeo da 800miliardi.

Fra i partecipanti anche la tiktoker Rita De Crescenzo, recentemente al centro dei riflettori per il “caso Roccaraso”, quando centinaia di concittadini napoletani seguirono il suo invito a raggiungere la località turistica per le vacanze invernali, riversandosi in massa in Abruzzo e cogliendo impreparata la comunità a un’accoglienza a così ampia scala.

L’influencer, che ha sposato la causa pentastellata, anche in questo caso invitando i conterranei a partecipare, non esclude un futuro in politica: “Il 5 aprile, tutti dovete partire insieme a me. Facciamo vedere a tutti quanti siamo noi napoletani”.

Sulla possibile candidatura: “Devo studiare un po', non conosco nessuno però. Non conosco Conte, Renzi, De Luca. Li conosco solo di nome, però non ne capisco molto di politica”.