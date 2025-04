Le Fiamme Gialle di Cagliari hanno risposto con entusiasmo all’appello dei centri trasfusionali dell’Isola, rinnovando anche quest’anno il loro impegno concreto a favore della comunità. La carenza di sangue continua a rappresentare una sfida, e ogni donazione diventa un atto di solidarietà capace di salvare vite.

Ieri, 4 aprile 2025, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna, si è svolta una nuova giornata di donazione. I finanzieri hanno partecipato attivamente all’iniziativa, consolidando il loro impegno periodico nella campagna di sensibilizzazione alla donazione ematica. Questo evento, ormai una tradizione, dimostra ancora una volta la vicinanza della Guardia di Finanza al territorio, non solo attraverso il servizio istituzionale, ma anche con azioni concrete a sostegno del benessere collettivo.

L’iniziativa è stata realizzata con l’autoemoteca dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue della Sezione di Cagliari e rientra nel “Protocollo di Intesa” tra il Comando Regionale della Guardia di Finanza e l’A.V.I.S. Sardegna, un accordo che ha garantito, anno dopo anno, un contributo costante alle scorte di sangue necessarie per chi si trova in situazioni di emergenza. Nel 2024, il "Gruppo donatori Fiamme Gialle" ha raccolto oltre 100 sacche, e l’obiettivo per il 2025 è di incrementare ulteriormente il numero delle donazioni, coinvolgendo un numero crescente di appartenenti al Corpo.

Il Comandante Regionale Sardegna, Gen. B. Claudio Bolognese, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "Donare il sangue è un gesto di responsabilità e altruismo per offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Il nostro obiettivo è diffondere questa pratica, promuovendo una cultura della donazione continua e consapevole."

I responsabili dell’A.V.I.S. hanno espresso profonda gratitudine alla Guardia di Finanza, evidenziando come il Corpo rappresenti un modello di solidarietà e cittadinanza attiva, potenzialmente in grado di stimolare l’intera comunità su un tema di vitale importanza.