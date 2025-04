“Dopo aver fatto un viaggio di 4 giorni con mio figlio piccolo, sono finalmente arrivata in Sardegna con l'unico scopo di cercare Michael, il mio figlio scomparso ormai da 9 mesi”. A scriverlo, sui social, è Cristina Pittalis, la madre di Michael Frison, il 25enne scomparso nel luglio scorso nelle campagne tra Luras e Luogosanto.

La donna di essere stata “travolta dalla preoccupazione e dal dolore” dopo aver letto la notizia del ritrovamento in mare di un corpo in avanzato stato di decomposizione, a San Vero Milis, soprattutto perché “essendo in viaggio non potevo fare nulla. Il mio avvocato, Maria Marras, si è immediatamente attivata per cercare ulteriori informazioni. Al momento, non sappiamo se si tratti di Michael, e io continuo a sperare che mio figlio sia vivo. Vi prego di tenere alta l'attenzione: qualsiasi segnalazione, possibilmente accompagnata da foto, è di vitale importanza” aggiunge la donna.

La madre di Michael chiede di contattare subito le forze dell'ordine se qualcuno dovesse vedere Michael, o inviare un messaggio su WhatsApp al suo numero. “Michael è un ragazzo dolcissimo, per niente pericoloso, quindi vi chiedo di fermarlo e parlargli. Parlategli del suo fratellino, di quanto lui senta la sua mancanza e di quanto desideri riabbracciarlo – scrive la donna – Rinnovo il mio appello a chiunque abbia informazioni su quanto sia accaduto a Michael. So per certo che ci sono persone che conoscono la verità, ma che hanno deciso di restare in silenzio. L’omertà è da vigliacchi, ricordatevelo sempre. Un grazie dal cuore, una mamma e un fratellino disperati”.