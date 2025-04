È stato dichiarato clinicamente morto Marco Meloni, il 21enne di Decimomannu colpito da una gravissima crisi asmatica domenica scorsa mentre si trovava a casa di una zia a San Sperate.

Il giovane, affetto da asma fin da bambino, è rimasto per circa dieci minuti senza ossigeno al cervello: un tempo fatale che lo ha portato in uno stato di coma irreversibile. Subito soccorso dal 118, gli sono stati somministrati adrenalina e manovre rianimatorie prima del trasferimento in elisoccorso al Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Dall'inizio le sue condizioni sono apparse disperate e purtroppo non si è più ripreso. Nonostante utilizzasse l’app “My Asthma” per monitorare i sintomi e l’ambiente circostante, la crisi si è rivelata troppo forte.

Nella mattina del 4 aprile i medici hanno certificato la morte cerebrale, dopo l’osservazione clinica di rito. Marco era giardiniere, conosciuto e amato nel suo paese.