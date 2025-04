Ieri, i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato contro l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore nel centro storico di Cagliari. Il fenomeno, diffuso nelle aree urbane ad alta frequentazione, vede spesso parcheggiatori abusivi che richiedono denaro agli automobilisti in cambio di un presunto "servizio" di sosta, a volte accompagnato da comportamenti intimidatori, come il suggerire che chi si rifiuta di pagare potrebbe ritrovare la propria auto danneggiata al ritorno.

I controlli si sono concentrati nelle principali zone di sosta, come viale Regina Elena, via San Giorgio, via Santa Margherita e l’area adiacente al Bastione di Santa Croce. Durante l’operazione, sono state individuate dodici persone, tutte disoccupate e residenti a Cagliari, di origine straniera ma regolarmente presenti sul territorio nazionale, colte mentre richiedevano somme di denaro agli automobilisti.

Ai trasgressori è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, nonché dell’art. 9 del D.L. 14/2017. Per ciascuno di loro è scattato l’ordine di allontanamento, in base al Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Cagliari, che permette l’adozione di misure specifiche per tutelare le aree di particolare interesse e decoro urbano.

Il servizio è stato condotto dai Carabinieri delle Stazioni di Cagliari San Bartolomeo, Sant’Avendrace e Stampace, con il supporto della Sezione Radiomobile. Questa operazione si inserisce nell’ambito di un ampio piano di prevenzione e presidio del territorio, volto a contrastare i comportamenti che minano la sicurezza e la qualità della vita nel centro cittadino.