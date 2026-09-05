Tragedia durante il rally Mille Miglia nel Bresciano. Un uomo di 63 anni, originario di Torino, è stato investito e ucciso da un'auto impegnata nella gara mentre stava assistendo alla competizione insieme alla moglie.

La coppia era arrivata dal Piemonte proprio per seguire il rally. L'incidente si è verificato a Bione, in Valsabbia, durante il passaggio della manifestazione. L'uomo è stato travolto da una delle vetture in gara, perdendo la vita.

Dopo l'incidente, la direzione di gara ha deciso di sospendere la manifestazione.