Una storia privata che diventa spettacolo pubblico. Una donna, scoperto il tradimento del compagno, ha deciso di trasformare la rabbia in un gesto plateale: ha imbrattato la sua auto con spray e scritto parole come «traditore» sulla fiancata, mentre sulla parte posteriore comparivano insulti più duri.

Non si è fermata qui: ha affisso sulla carrozzeria numerosi fogli contenenti screenshot di chat con la presunta amante, commentando i passaggi più significativi con frasi come «stesso giorno, stessa ora, contemporaneamente scrivevi anche a me» o «schifo», trasformando l’auto in una sorta di bacheca pubblica della vicenda privata.

Il tutto è avvenuto ad Altamura, Bari, mentre l’uomo era al lavoro nella zona industriale. Passanti e curiosi hanno filmato e fotografato l’auto, contribuendo a rendere le immagini virali sui social, dove la vicenda ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi condanna il gesto per i possibili profili di reato — dal danneggiamento alla diffamazione — e chi esprime solidarietà per il coraggio della donna, parlando di rivalsa e liberazione.

Al momento non risultano denunce formali. Dai commenti sui social emergono reazioni opposte: «Da vittima di un tradimento a responsabile di un reato è un attimo», scrive un utente; «Sei tutte noi», replica un altro, sottolineando il senso di emancipazione e autoaffermazione racchiuso nel gesto.