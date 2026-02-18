Un tentativo di rapimento di un bambino è stato sventato in un supermercato di Caivano: è il secondo episodio simile dopo soli pochi giorni da quello avvenuto a Bergamo. Come riporta Tg Com 24, un uomo di 45 anni di origine ghanese è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato sequestro di persona, dopo aver cercato di afferrare un bambino di 5 anni.

L'accaduto nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, quando la centrale operativa locale ha ricevuto una richiesta di aiuto: "Ha tentato di rapire un bambino". I militari sono così giunti rapidamente sul posto e, dopo aver parlato con la titolare, i dipendenti e alcuni testimoni, hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Dalle indagini, come riporta il quotidiano, è emerso che poco prima due donne con i loro bambini stavano per lasciare il market dopo aver fatto la spesa. Un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e con precedenti penali, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco insieme ad altre due persone, "Questo non è tuo figlio, dammelo!", avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni e tentando di prendere il piccolo in braccio.

A quel punto sarebbe intervenuta una cassiera, l'uomo è indietreggiato e scappato.

I militari hanno trovato il 45enne che bazzicava nei pressi del market e lo hanno arrestano. L’uomo è stato trasferito in carcere e deve rispondere di tentato sequestro di persona.