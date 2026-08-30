Dramma nella notte a Ceriale, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina.

Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, il giovane si trovava all'interno dell'abitazione in compagnia di alcuni coetanei quando, intorno alla mezzanotte, si è verificata la caduta in un'area sottostante particolarmente impervia e di difficile accesso.

Per raggiungere il 16enne è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che lo hanno recuperato in condizioni disperate ma ancora in vita. Il personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente con un'ambulanza e un'automedica, ha disposto il trasporto d'urgenza in codice rosso verso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto subito dopo l'arrivo al nosocomio a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto.

Sull'episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire con esattezza l'origine e la dinamica dei fatti.