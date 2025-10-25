Si è consumato il dramma materializzatosi ieri a Trapani quando un bambino di dieci anni è caduto dal balcone: il piccolo è morto oggi presso l'ospedale di Palermo.

Era precipitato dalla sua abitazione al quinto piano di una palazzina. Immediatamente soccorso, era stato trasferito d'urgenza all'ospedale dei Bambini-Di Cristina del capoluogo siciliano.

Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, non ce l'ha fatta. Adesso si indaga per stabilire le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.