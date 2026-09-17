Una organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico è stata scoperta dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività investigativa contro la pedopornografia online, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma.

Il gip ha emesso 17 misure cautelari nei confronti delle persone coinvolte nell’inchiesta.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati alle 11:30 nel corso di una conferenza stampa nella sede della Procura di Roma. Saranno quindi forniti ulteriori elementi sull’attività investigativa che ha consentito di individuare l’organizzazione criminale transnazionale e sulla sua presunta attività di diffusione online di materiale pedopornografico.