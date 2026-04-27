Un coraggioso bambino di 12 anni ha contattato immediatamente il numero di emergenza dei Carabinieri mentre si rifugiava sotto il letto, dopo aver assistito all'ennesima aggressione perpetrata dal padre contro la madre.

L'accaduto, riportato da TgCom 24, la scorsa notte a Copertino, in provincia di Lecce. Nonostante, come riporta il quotidiano, la donna avesse cercato di intervenire, il bambino, con grande determinazione, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine per evitare una tragedia imminente.

L'intervento dei militari ha portato alla scoperta dell'uomo ancora in possesso del cellulare della donna, precedentemente strappato con violenza durante l'aggressione.

La donna, assistita dal suo legale, ha sporto denuncia contro il marito, da cui si sta separando, per l'ennesimo episodio di violenza domestica. Come riporta il quotidiano, la donna avrebbe già presentato denunce simili contro il marito lo scorso dicembre e a gennaio.

Attualmente, la posizione dell'uomo è sotto l'esame delle autorità giudiziarie, mentre la donna cerca giustizia per gli abusi subiti.