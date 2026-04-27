Alla magnifica età di 109 anni, Guerino Patani, Brigadiere in pensione, è il Carabiniere attualmente più longevo d'Italia.

La vita di Patani è una testimonianza di coraggio e dedizione verso il suo Paese: si arruolò nel 1936 e durante la Seconda Guerra Mondiale sopravvisse ai bombardamenti e al terribile massacro delle Fosse Ardeatine. Dopo la guerra, si unì alla Resistenza romana, partecipando a pericolose missioni clandestine. Nella seconda parte della sua carriera, si trasferì alla Stazione Carabinieri di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, dove è rimasto fino alla pensione, nell'aprile del 1970.

Il momento più commovente in occasione del suo compleanno è stato una chiamata dal Comandante Generale, Generale C.A. Salvatore Luongo, che gli ha fatto gli auguri più affettuosi a nome di tutta l'Arma, invitandolo a "mantenersi sempre pronto".