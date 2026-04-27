A Ischia, una donna è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essere stata aggredita dal suo pitbull. Come riportato da TgCom 24, l'aggressione sarebbe avvenuta mentre la donna stava portando del cibo all'animale nel giardino della casa dove viveva da anni.

L'attacco improvviso e violento ha causato gravi ferite alla gamba sinistra della donna, che ha dovuto subire l'amputazione dell'arto. I vicini, allertati dalle sue grida, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Gli agenti di Polizia intervenuti hanno dovuto abbattere il pitbull per liberare la vittima dalla sua feroce presa.

Al momento dell'aggressione, la donna si trovava da sola in casa, mentre il compagno, anch'egli proprietario dell'animale, era ricoverato in ospedale.

Gli investigatori sono ora al lavoro per fare luce sull'accaduto e capire le circostanze che hanno portato a questa tragica aggressione.