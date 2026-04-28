"Venite subito, ho ucciso mia moglie". Questa la frase che ha pronunciato un uomo a Taranto quando ha chiamato la Polizia. Le volanti si sono così recate sul posto a tutta velocità con un'ambulanza e i Vigili del fuoco. Una volta arrivati, gli agenti hanno trovato per strada e disarmato l'uomo che si era autodenunciato, mentre sua moglie si trovava in ottima salute. L'uomo è stato così portato in questura e denunciato per procurato allarme.

La notizia è stata riportata da TgCom 24, secondo cui la storia inventata sul femminicidio della moglie sarebbe stata la "mossa della disperazione". Pochi istanti prima, infatti, l'uomo avrebbe chiamato le forze dell'ordine per segnalare una presunta truffa ai danni del padre. Vedendo che nessuna pattuglia si stava avvicinando, ha deciso di richiamare il centralino e ha confessato al telefono un crimine molto più serio, pur non avendolo mai commesso, nel tentativo di ottenere un intervento più rapido.