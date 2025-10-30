È stato trovato in possesso di oltre 162mila euro in contanti, nascosti in scatole di corn flakes, mentre si preparava a lasciare l'Italia con destinazione Gambia senza dichiarare la somma alle autorità doganali.

Per questo, un uomo originario dell'Africa Occidentale è stato bloccato dalla Guardia di Finanza di Roma, presso l'area partenze internazionali dell'aeroporto di Fiumicino, durante i controlli antifrode.

Poiché non aveva dichiarato la somma come richiesto dalla legge, il denaro è stato sequestrato, nell'ambito di un'operazione che fa parte di una più ampia strategia per contrastare l'esportazione di contante verso Paesi al di fuori dello Spazio Schengen, coordinata dalla Guardia di Finanza insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.