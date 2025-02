Un'emozione pura, sentita e condivisa: Gabriele Corsi, conduttore di Prima Festival, programma trasmesso in attesa del Festival di Sanremo, è scoppiato in lacrime intervistando Simone Cristicchi a proposito del suo brano "Quando sarai piccola", dedicato alla madre colpita da un'emorragia cerebrale che la colpì nel 2012 e da cui non si è mai ripresa.

Un momento commovente che fa trasparire la potenza e l'intensità del testo dell'artista, che con coraggio racconta un problema che turba la sua intimità quotidiana e familiare. "Come nasce 'Quando sarai piccola'?", domanda Corsi. "Nasce da un fatto privato che mi è accaduto e mi accade quotidianamente con la mia mamma, ma poi mi sono accorto che questo è un argomento veramente universale", racconta Cristicchi.

"Quando i nostri genitori, invecchiando, ritornano ad essere un po' bambini, noi ci ritroviamo a doverli custodire con cura, come se fossero davvero i nostri figli. In questo caso, però - spiega -, sgretolarsi quello che è il tuo punto di riferimento, e lo vedi davanti ai tuoi occhi tutti i giorni".

"Ascoltandoti, anche in prova, non c'era...", poi il fiato spezzato, uno scambio di sguardi e le lacrime dell'intervistatore. "...non c'era nessuno che non si fosse commosso. C'è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così, ma io ti dico semplicemente grazie", chiosa Gabriele Corsi, che poi davanti alle telecamere si scusa per l'emozione e si lascia andare ad un forte abbraccio al cantante, che lo accoglie con calore e lo ringrazia a sua volta.

IL VIDEO: