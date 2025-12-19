Durante un tour istituzionale presso le Unità dipendenti, il Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante del Comando Territoriale Sud (ComTer Sud), ha visitato il Comando Militare Esercito Sardegna (CMESA). Accolto dal Generale di Brigata Stefano Scanu, il Generale Di Stasio ha partecipato a un briefing informativo per conoscere i compiti e le attività in corso e future del comando.



Durante l'incontro con il personale del CME, il Comandante del ComTer Sud ha elogiato l'impegno e la professionalità dimostrati dal Comando sardo nel presidiare il territorio e nel conciliare le attività militari con le esigenze della comunità locale. Le responsabilità includono la gestione del presidio, la divulgazione di informazioni al pubblico, la promozione del reclutamento, il supporto al reinserimento professionale dei militari congedati, la gestione documentale e lo sviluppo delle capacità di mobilitazione delle forze di riserva.



Durante la visita, il Generale Di Stasio ha incontrato il personale impiegato nell'operazione "Strade Sicure" per il presidio del CPR di Macomer e della Casa Circondariale di Nuoro, esprimendo gratitudine per la professionalità dimostrata nel svolgimento dei compiti istituzionali.



Inoltre, il Generale Di Stasio ha avuto incontri con le autorità locali, tra cui il Prefetto di Nuoro, il Questore di Cagliari e i Sindaci delle due città, confermando la disponibilità dell'Esercito a operare in collaborazione con le istituzioni locali per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela delle istituzioni democratiche.