È morto a soli 28 anni a causa di una coltellata al torace e il racconto dei fatti da parte della fidanzata aveva sollevato dubbi tra gli investigatori.

Così, una 21enne di origini cubane è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma su disposizione della Procura, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo con il compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, di origini dominicane.

La tragedia è avvenuta lo scorso 4 marzo all'interno della loro casa nel quartiere Borgo Riccio, e il giovane è deceduto il giorno successivo in ospedale a causa di un grave shock emorragico derivante dalla profonda ferita inflittagli con un'arma da taglio.