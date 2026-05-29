Una terribile notizia che arriva da Portocannone, in provincia di Campobasso, dove purtroppo è morta la bambina di appena 22 mesi che, secondo alcune fonti, come riporta TgCom 24, sarebbe stata investita dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa, sabato 23 maggio.

Secondo ua prima ricostruzione, sempre come riporta il quotidiano, l'auto, parcheggiata in pendenza, si sarebbe mossa improvvisamente all'indietro, causando l'incidente fatale.

Gli agenti del commissariato di Termoli, sotto il coordinamento della Procura di Larino, stanno indagando sull'accaduto e hanno aperto un fascicolo d'inchiesta.