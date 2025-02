Dopo aver lasciato il Milan, Alvaro Morata è pronto a rimettersi in gioco con il Galatasaray, che porterà un significativo cambiamento anche nella sua vita personale.

La moglie, l'influencer Alice Campeello, ha deciso di seguirlo a Istanbul, dopo aver confermato la riconciliazione familiare attraverso un post sui social.

La coppia, con i loro quattro figli, si lascerà alle spalle le difficoltà vissute a Milano dando il via a una nuova fase dopo la separazione annunciata durante l'estate, dopo sette anni di matrimonio. Nonostante le sfide affrontate, Alvaro e Alice hanno sempre sostenuto che la loro crisi non è stata causata da terze persone e che avrebbero mantenuto un ottimo rapporto, come dimostrato dalla loro decisione di ricominciare insieme da Istanbul.