Questa mattina, alle ore 8:30 in punto, l'apertura del plico telematico ha dato il via alla prima prova scritta – il tradizionale tema di Italiano – per ben 527mila studenti italiani impegnati nell’esame di Maturità.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo in diretta al Tg1 secondo una consuetudine consolidata, ha sbloccato la trasmissione criptata verso tutte le scuole d'Italia, consentendo alle commissioni di scaricare e stampare i fascicoli d'esame.

I candidati hanno a disposizione sette tracce complessive, identiche per tutti gli indirizzi di studio e suddivise in tre differenti tipologie ministeriali: due analisi del testo (una poetica e una in prosa), tre testi argomentativi e due temi di attualità.

Ecco alcune indiscrezioni sulle tracce: Cesare Pavese per l'analisi del testo con «Passerò per piazza di Spagna», poesia d'amore del 1950 dalla raccolta "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi". Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi `Alzarsi all'alba´ è tra le tracce proposte. Per quanto riguarda la seconda proposta della Tipologia A (analisi del testo), quella tradizionalmente incentrata sulla prosa, le ultime indiscrezioni indicano un testo tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati.