Non sarà stata la più indimenticabile delle edizioni di Sanremo per Marcella Bella, ma la cantante porta con sé un'altra bella esperienza e, nonostante l'ultimo posto, racconta con divertimento e leggerezza la sua apparizione al Festival più importante d'Italia: "Mi sono appena svegliata e ho saputo di questa cosa. L’ultimo posto porta una fortuna pazzesca! In tutta la mia lunga carriera non sono mai arrivata ultima da nessuna parte, ma ci vuole una prima volta", ha commentato ai microfoni di Rtl.

"Ieri sono andata a dormire a mezzanotte, ma immaginavo vincesse Olly. Sapevo di portare una canzone al di fuori del mio repertorio classico - ammette -, sapevo di rischiare, ma il mio obiettivo era avvicinarmi alla contemporaneità, fare qualcosa per essere più vicina ai giovani e alle donne. Mi dispiace aver deluso chi si aspettava qualcosa di più melodico".

E incorona il vincitore: "Olly aveva tutti i numeri per vincere, aveva una bella canzone - commenta a Rtl -. È chiaro che il gusto del pubblico va a una canzone popolare, a un giovane fresco e simpatico, ed era ovvio che fosse lui. Appena l’ho sentito e visto, ho detto: 'Questo vince'. Sapevo che non avrebbero vinto né Cristicchi né tutti gli altri che erano stati previsti. Quella canzone di lui avrebbe potuto scriverla Gianni Bella (fratello di Marcella, ndr), è quel mondo lì".

La cantante ha chiuso la classifica al 29esimo posto col suo brano "Pelle diamante".