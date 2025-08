Lutto nel mondo dello spettacolo e delle serie televisive: Kelley Mack, celebre per il suo interpretazione di Addy nella nona stagione di "The Walking Dead", è morta all'età di 33 anni a causa di una malattia, come confermato dai suoi familiari, i quali hanno aggiunto che ha lasciato questo mondo in modo sereno.

Nonostante la sua giovane età, Kelley, originaria dell'Ohio, ha avuto una carriera ricca: ha recitato in 35 ruoli e ha lavorato come produttrice in 5 occasioni.

La causa del suo decesso è stata un glioma, un tumore del sistema nervoso che ha origine dalle cellule della glia, responsabili del supporto e della protezione dei neuroni nel sistema nervoso centrale.