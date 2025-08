Approvato il progetto finale per la ristrutturazione del Mercato di San Benedetto a Cagliari, con un investimento di oltre 30 milioni di euro. La Giunta comunale ha recentemente dato il via libera al progetto che riguarda sia la struttura interna del mercato che le aree esterne circostanti. Questo passo fondamentale è parte di un'importante iniziativa volta a trasformare uno dei luoghi più emblematici della città, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La ristrutturazione prevede importanti modifiche alla struttura, mantenendo la sua forma principale ma riorganizzando gli spazi interni per renderli più pratici e accessibili. I lavori includono la ricostruzione dei solai intermedi e delle strutture portanti, nonché la trasformazione della copertura in una terrazza fruibile. Sarà apportata anche una modifica al basamento per garantire un'accessibilità uniforme, eliminando le barriere architettoniche e migliorando gli ingressi. Un elemento distintivo del nuovo progetto sarà la creazione di una corte interna di 280 mq, pensata per favorire la circolazione dell'aria e la presenza di luce naturale negli ambienti. Inoltre, le aree esterne saranno ridisegnate per includere spazi verdi, percorsi pedonali e parcheggi, con particolare attenzione alle necessità delle persone più vulnerabili.

“Con la riqualificazione del mercato di San Benedetto, i cittadini potranno fruire di un mercato più funzionale, sicuro e accessibile, mentre gli operatori avranno a disposizione ambienti all’altezza del lavoro che svolgono ogni giorno - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra -. L’accessibilità è uno dei pilastri del progetto: verranno abbattute le barriere architettoniche e ripensati completamente gli accessi, in modo da rendere la struttura davvero inclusiva per tutte e tutti. Si tratta indubbiamente di un investimento strategico importante che permetterà di restituire pienamente al mercato di San Benedetto il ruolo centrale che ha sempre avuto nella vita economica e sociale della città”.

Con un investimento strategico di oltre 30 milioni di euro, sostenuto principalmente dai fondi del PNRR e integrato con risorse provenienti dal Comune, l'Amministrazione ribadisce il suo impegno nella promozione del tessuto commerciale locale e nel revitalizzare i Mercati Civici.